DAWN OF DISEASE - neues Logo, neues Album, Tour mit EINHERJER und MÅNEGARM

Zum Erschrecken der traditionell konservativen Stahlbeschauerzunft haben die niedersächsischen Melodic Deather DAWN OF DISEASE doch tatsächlich einfach ihr Logo geändert, und das auch noch in eine lesbare Variante. Dabei war das alte doch sehr trefflich anzuschauen. Unfassbar, traurig, und doch wahr. Das muss jedoch zum Glück nicht zwingend Schlechtes für ein kommendes Album heißen, denn ein solches - das fünfte - ist mit dem Titel "Procession of Ghosts" ebenfalls in trockenen Tüchern und soll auch musikalisch einige neue Facetten der Band beleuchten. Das Artwork stammt von Michał "Xaay" Loranc, für die Produktion waren Jens Bogren und Linus Corneliusson vom Fascination Street Studio mitverantwortlich, und im Anschluss an die Veröffentlichung - an Allerheiligen über Napalm Records - geht es auf Tour mit MÅNEGARM und EINHERJER.



Eine Hörprobe gibt es als Videoclip auf YouTube:





Und hier kommt noch die Trackliste des Albums:



1. Lapsarian

2. Procession of Ghosts

3. May The Waves Take Me

4. Shrine

5. Where The Clouds Reach The Ground

6. As Heaven Shatters

7. Autumn Days

8. Apotropaic

9. In Death We Blast (Bonus)

10. Hypnosis (Bonus)



Sowie die anstehenden Tourdaten mit EINHERJER und MÅNEGARM:



02.11.19 DE - Essen / Turock

03.11.19 DE - Weinheim / Cafe Central

04.11.19 HU - Budapest / Durer Kert

05.11.19 AT - Vienna / Viper Room

06.11.19 DE - Leipzig / Hellraiser

07.11.19 NL - Rotterdam / Baroeg

08.11.19 TBA – TBA / TBA

09.11.19 NO - Oslo / Røverstaden

