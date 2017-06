Bedächtige Klänge bei den SIMPLE MINDS

Bereits im vergangenen Jahr stellten die Briten auf "Acoustic" ein vertrautes, aber in dieser Form begrüßenswertes Konzept auf die Beine. Viele Hits aus der jüngeren und älteren Bandhistorie wurden neu arrangiert und mit ein bisschen Lagerfeuerromantik in ein rein akkustisches Setting verpflanzt.



Im November spielte SIMPLE MINDS schließlich ein Konzert im Londoner Hackney Empire, das für die BBC mitgeschnitten wurde und neben vielen Hits aus dem eigenen Programm auch Coverversionen prägender Kompositionen beinhaltete.



Ein Mitschnitt des Gigs wird in Kürze nun auch für die Nachwelt neu aufbereitet; am 16.06.2017 wird "Acoustic In Concert" erscheinen und in verschiedenen Versionen sowohl als CD/DVD, als auch als losgelöste Blu-ray/DVD den Katalog bereichern. Denn so hat man die Band bislang sicher noch nicht gehört!