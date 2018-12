Benefiz-Album mit Star-Ensemble

Der österreichische Musiker Bernhard Welz hat ein Album am Start, dessen Erlöse der dem "Linda McCartney Fundraising Centre" zugute kommt. Das Besondere sind die großen Namen, die mit von der Partie sind: Jon Lord, Ian Paice, Ian Gillan, Don Airey, Roger Glover und Steve Morse, alle besser bekannt als DEEP PURPLE, Mark King of LEVEL 42, Steve Lukather (TOTO), Steve Hackett (GENESIS), Suzi Quatro, Dan McCafferty (NAZARETH), Jeff Scott Soto, Tony Martin (BLACK SABBATH), Bob Daisley von RAINBOW, Steve Lee und Marc Lynn von GOTTHARD. Wow. Als erste Hörprobe gibt es den Song 'Sympathy: Youtube.

Das Album kann bei verschiedenen Anbietern bestellt werden mit diesen Liedern:

1. Jazz Police (mit Mark King, Ian Paice, Steve Morse, Suzi Quatro)

2. Fading Away (mit Ian Gillan, Dan McCafferty, Mark King)

3. Let The Stars Shine On You (mit Steve Lukather)

4. Traffic Night (mit Don Airey, Steve Morse, Carl Sentance)

5. I Don't Believe That Rock'n'Roll Is Out

6. Empathy (mit Jeff Scott Soto)

7. Young Free And Deadly

8. It's Just A Long Way (mit Carl Sentance)

9. Always Behind You (mit Mark King)

10. Believe Me (mit Roger Glover)

11. Secret Land (mit Don Airey, Carl Sentance)

12. Wanna Give You My Lovin'

13. Drum Jam (Live 2002) (mit Ian Paice)

14. Child In Time (Live 2009) (mit Jon Lord)

