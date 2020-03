Bill Rieflin: Ein Alleskönner ist gestorben

Mit 59 Jahren ist vorgestern der Schlagzeuger Bill Rieflin in Seattle an Krebs gestorben, wie sein Frau Tracey offiziell mitteilte. Der sehr geschätzte und hochversierte Musiker spielte in einer Vielzahl berühmter Bands wie R.E.M. , MINISTRY, NINE INCH NAILS oder zuletzt bei KING CRIMSON.

