TZIMANI: EP im Stream

Das Heavy-Metal-Duo TZIMANI aus San Diego veröffentlicht an diesem Freitag, dem 27. März seine selbstbetitelte EP neu. Der Re-Release enthält zusätzliche Demos sowie Cover von DIO ('Night People') und W.A.S.P. ('Doctor Rocker'). Die Scheibe ist bei metal-rules.com gestreamt. Bei YouTube gibt es außerdem einen Videoclip zu 'We Are The Ones'.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: tzimani we are the ones stream dio wasp