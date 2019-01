Break The Silence Festival 2019 startet mit VADER durch

Am kommenden Samstag, dem 19.01.2019, findet in den Parksälen Dippoldiswalde das Break The Silence Festival statt. Der Headliner wird am diesem Abend die polnische Band VADER sein.



Weiterhin sind IMPLORE, SAXORIOR, SECONDDEATH, 5 STABBED 4 CORPSES am Start. Der Einlass beginnt ab 17.30 Uhr, der Beginn ist für 18.30 Uhr geplant. Tickets sind an der Abenkasse für 27 Euro erhältlich.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

