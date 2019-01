HEAVENS GATE - Geht da noch was?

Kurz und knapp lassen die Wolfsburger Metaller von HEAVENS GATE wissen, dass sich die Bandmitglieder erstmals seit 18 Jahren wieder treffen werden, und zwar am 26.01.2019 im Rahmen der Musikausstellung "Soundtrack Wolfsburg". Sind das die Vorboten für mehr? Rereleases, neue Musik, eine Reunion? Die Band stellt in den Kommentaren klar, dass es nur ein Bandmeeting für die Ausstellung sei und keine Reunion, dennoch stellen sich den Fans offensichtlich Fragen über Fragen, und wir sind gespannt, ob es zum Monatsende hin weitere Neuigkeiten geben wird. Eines ist sicher: Wir würden uns freuen, wäre in Sachen HEAVENS GATE die letzte Messe noch nicht gesungen.

