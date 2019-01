Die Sonde NEW HORIZON ist seit zwölf Jahren im Sonnensystem unterwegs und nun das menschengemachte Objekt, dass die größte Entfernung von unserem Heimatplaneten zurückgelegt hat. Gitarrist und Sänger Brian May feiert das mit seinem Lied 'New Horizons' im Ultima Thule Mix: Youtube.

Ja, er kann es immer noch.

