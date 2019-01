Gleb Kolyadin und Steve Hogarth zusammen live

Der MARILLION-Sänger hat mit Gleb Kolyadin den Song 'The Best of Days' beim KScope-Abend in der Union Chapel aufgeführt: Youtube.

Das Lied stammt von Gleb Kolyadins Album selbstbetitelten Album, auf dem auch Jordan Rudess in dem Lied Storyteller mit von der Partie ist: Youtube.

Der besondere Prog-Abend des KScope-Labels kann in einem längeren Audioauszug hier angehört werden: Youtube.