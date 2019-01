Bruce Corbitt (RIGOR MORTIS, WARBEAST) ist verstorben

Bruce Corbitt, Sänger der texanischen Thrasher RIGOR MORTIS und WARBEAST, sowie von TEXAS METAL ALLIANCE, MALIGNANCY und WIZARDS OF GORE hat am gestrigen Freitag seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Im Mai 2017 wurde bei Bruce Corbitt Speiseröhrenkrebs in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert, der Bruce dazu zwang, seine Bühnenkarriere zu beenden. Nachdem konventionelle Therapieansätze leider erfolglos geblieben waren, hoffte Bruce bis zuletzt auf ein experimentelles Heilverfahren, doch auch dieses konnte sein Leben leider nicht retten. Die Band RIGOR MORTIS hatte bereits 2012 ihren Gitarristen Mike Scaccia verloren, der an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben war.

Nicht wenige Mitglieder unserer Redaktion erinnern sich heute wehmütig an ein fesselndes Konzert vor nicht ganz zehn Jahren, als wir RIGOR MORTIS mit Bruce Corbitt und Mike Scaccia live beim "Keep It True" anfeuern durften.



Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt Bruce Corbitts Familie, seinen Freunden, Bandkameraden und Weggefährten.

Ruhe in Frieden, Bruce Corbitt, 22.12.1962 - 25.01.2019.