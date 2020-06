Buch über die Punkszene von Toronto

Der Kreis der Interessierten an diesem spezialisierten Thema dürfte wohl recht überschaubar sein. Jedenfalls stellt der Fotograf Sean DeCory in seinem neuen 180seitigen Bildband "Toronto DIY (2008-2013)" die Punkszene seiner Heimatstadt in besagter Zeitspanne vor. Weitere Informationen, einen kurzen Trailer und Bestellmöglichkeit gibt es auf der Website des Autors.

