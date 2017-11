Buchtipp: Doom Metal Lexicanum ab Dezember erhältlich

Ab 01.12.2017 ist das "Doom Metal Lexicanum" erhältlich, das euch von Cult Never Dies und Crypt Publications präsentiert wird. Doom-Fanatiker Aleksey Evdokimov hat hier ein sehr umfangreiches Nachschlagewerk zusammengestellt, das sich ca. 300.000 Worte lang mit Doom Metal befasst und sich hier schwerpunktmäßig mit den traditionellen Strömungen des Genres wie Traditional Doom, Stoner Doom, Epic Doom und allerlei Mischformen befasst.

Auf den Seiten finden sich Geschichten sowohl über die bekannten Pioniere des Dooms als auch über jüngere Bannerträger, die sich der Entwicklung des Genres von den Wurzeln bis in die Verästelungen widmen. Jede Band wird mit Diskographie vorgestellt, außerdem gibt es viele Interviews mit den involvierten Musikern.

Insgesamt werden über 350 Bands vorgestellt und es gibt über 400 Photos unter anderem zu ACID KING, ALUNAH, BEASTMAKER, CANDLEMSS, CATHEDRAL, CAUCHEMAR, CHURCH OF MISERY, CONAN, COUNT RAVEN, ELECTRIC WIZARD, FALL OF THE IDOLS, THE GATES OF SLUMBER, INTERNAL VOID, ISOLE, THE LAMP OF THOTH, LORD VICAR, LUCIFER, MIRROR OF DECEPTION, NAEVUS, THE OBSESSED, PANTHEIST, PENTAGRAM, PAGAN ALTAR, REVELATION, REVEREND BIZARRE, SAINT VITUS, SCALD, SOLSTICE, SLEEP, SOLITUDE AETURNUS, TROUBLE, WITCHFINDER GENERAL, WITCHSORROW, THE WOUNDED KINGS und vielen mehr.

Der Schmöker hat über 300 Seiten im A4-Format und wurde von Aleksey Evdokimov verfasst, unterstützt von Mike Liassides (doom-metal.com), Tana Haugo Kawahara (Eternal Elysium) und Sami Albert Hynninen (REVEREND BIZARRE), sowie Dayal Patterson und als Coverzeichner David Thiérrée.



Bestellt werden kann für 25 Pfund Sterling plus Versand bei Cult Never Dies.

