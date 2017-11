PRIMAL FEAR: Arbeit an neuem Album

Nachdem PRIMAL FEAR gerade erst mit "Best Of Fear" eine Best-Of-Compilation inklusive dreier neues Songs veröffentlicht hat, arbeitet die Truppe um Ralf Scheepers und Mat Sinner im Studio am Nachfolger zu "Rulebreaker", dem bislang erfolgreichsten Album der Band.

Die Band hat aus 30 neuen Songs 12 ausgesucht. Diese werden derzeit im Hansen Studio in Dänemark unter der Regie von Jacob Hansen und Mat Sinner aufgenommen.

Das Album soll dann Mitte 2018 veröffentlich werden.