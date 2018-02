CALIBAN mit Details und Video zum neuen Album

Am 06. April wird CALIBAN ein neues Album veröffentlichen. "Elements" kommt in diesen Versionen:

- Ltd. CD Box Set (including the Ltd. CD Digipak & patch, gym bag, 5 art cards and poster)- Ltd. CD Digipak & patch- Standard CD Jewelcase- LP+CD

Um einen ersten Eindruck zu kriegen, gibt es hier das Video zum Song 'Intoxicated':