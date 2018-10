CALIGULA'S HORSE mit CIRCLES auf Tour, Video

Wir hatten es zwar schon einmal angekündigt, doch das ist schon so lange her, dass ich gerne nochmal daran erinnern möchte, dass die Australier übermorgen die Europatournee beginnen. Die Tour wird nur einige wenige Stopps in unserem Lesegebiet haben:

Friday October 5 - Euroblast Festival, Köln, Germany

Sunday October 7 - ProgPower Festival, Baarlo, Netherlands

Monday October 8 - Backstage, Paris, France

Tuesday October 9 - Ferrailleur, Nantes, France

Thursday October 11 - Mungirock Aretoa, Mungia (Bilbao), Spain

Friday October 12 - Very Prog Festival, Toulouse, France

Saturday October 13 - AMFest, Barcelona, Spain

Sunday October 14 - Nazca, Madrid, Spain

Monday October 15 - RCA Club, Lisbon, Portugal

Wednesday October 17 - KiFF Foyer, Aarau, Switzerland

Thursday October 18 - Legend Club, Milan, Italy

Saturday October 20 - Collosseum, Kosice, Slovakia

Sunday October 21 - Dürer Kert (Room 041), Budapest, Hungary

Monday October 22 - KSET, Zagreb, Croatia

Tuesday October 23 - Strahov 007, Prague, Czech Republic

Wednesday October 24 - Musik & Frieden, Berlin, Germany

Thursday October 25 - Headcrash, Hamburg, Germany

Saturday October 27 - Fangelset, Gothenburg, Sweden

Sunday October 28 - John Dee, Oslo, Norway

Monday October 29 - BETA, Copenhagen, Denmark

Tuesday October 30 - The Tube, Düsseldorf, Germany

Thursday November 1 - Boston Music Room, London, UK

Friday November 2 - Audio, Glasgow, UK

Sunday November 4 - Mama Roux, Birmingham, UK

Monday November 5 - Star And Garter, Manchester, UK

Tuesday November 6 - The Lanes, Bristol, UK

CALIGULA'S HORDE hat gerade aktuell das Lied 'Songs For No One' aus dem aktuellen Album "In Contact" als Video veröffentlicht: Youtube.