FISH: Tour und Studio- und Livealbum, erstes Video

Der britische Sänger hatte angekündigt, nur noch ein Album und die dazu passende Tour absolvieren zu wollen, doch das Album "Weltschmerz" verzögert sich aufgrund der großen Kreativität, die er mit seinem Bassisten Steve Vantsis gefunden hat. So wird das kommende Album ein Doppelalbum werden. Doch die Tour steht an und deswegen wird ein Album mit dem Titel "A Parley With Angels" mit drei neuen Liedern und vier Live-Songs erscheinen, das es ab 26. Oktober offiziell zu kaufen geben wird. Zuvor kann man es bereits auf der laufenden Tournee kaufen, die unter dem Titel "Weltschmerz/Clutching At Straws" neue Lieder, aber auch das besagte MARILLION-Album in Gänze beinhalten wird. Das wird die letzte Chance sein, "Clutching At Straws" komplett mit dem brillanten Sänger zu erleben. Also nichts wir hin, und zwar hier:

11.10.18 Hamburg - Fabrik

12.10.18 Oldenburg - Kulturetage

14.10.18 Berlin - Kesselhaus

15.10.18 PL-Poznan - MTP2

16.10.18 PL-Krakow - Kwadrat

18.10.18 PL-Warszawa - Progresja

20.10.18 PL-Bydgoszcz - Artego Hall

21.10.18 PL-Gdansk - Stary Manez

23.10.18 NL-Amsterdam - Paradiso

24.10.18 NL-Nijmwegen - Doornroosje

26.10.18 NL-Den Haag - Paard

27.10.18 NL-Heerlen - Parkstad Limburg Theaters

28.10.18 NL-Utrecht - Tivoli Vredenburg

30.10.18 Bochum - Zeche

31.10.18 Osnabrück - Rosenhof

01.11.18 Aschaffenburg - Colos Saal

03.11.18 Erfurt - Stadtgarten

04.11.18 Augsburg - Spectrum

05.11.18 CH-Pratteln - Z7

07.11.18 CH-Rubigen - Mühle Hunziken

08.11.18 Bensheim - Musiktheater Rex

09.11.18 Karlsruhe - Substage

11.11.18 München - Backstage

12.11.18 Nürnberg - Hirsch

14.11.18 Saarbrücken - Garage

15.11.18 NL-Groningen - Oosterport

16.11.18 B-Verviers - Spirit of 66

Als Opener wird Doris Brendel dabei sein. Aus dem FISH-Album gibt es einen ersten Song zu hören mit dem Titel 'Man With A Stick': Youtube.

