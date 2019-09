CALL OF CHARON legt nach

HGuch, jetzt gibt es die dritte Single und ich habe die zweite irgendwie verpasst. Dann gibt es jetzt eben zwei Videos. Hier ist zuerst 'Crown Of Creation': Youtube.

Das dritte Stück aus dem Album "Plaguebearer" hört auf den Namen 'Illusive Savior': Youtube.

Am 1. November wird es das ganze Album geben mit diesen Liedern:

1. Prayer To An Empty Sky

2. Illusive Savior

3. The Decline Of The West

4. Misery (The Plaguebearer) (Feat. CJ McMahon)

5. These Shining Stars

6. We Had It All (My Excuse)

7. Antigone's Farewell

8. Crown Of Creation (Feat. Frankie Palmeri)

9. Losing Ground

10. My Darkest Hour

11. Another Path

Außerdem wird die Band zwei Konzerte spielen:

31.10.2019 DE Essen - Jugendhaus Coffee Corner (Album Release Show)

29.11.2019 DE Heiligenhaus - Der Club