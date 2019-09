Am kommenden Donnerstag, den 12. September wird es verdammt laut, heavy und wild bei "THE VOICE OF GERMANY" um 20:15 Uhr auf PRO7. Warum fragt ihr euch? Ganz einfach, denn die einzigartige Steffi Stuber, Sängerin der süddeutschen Heavy Metal Band MISSION IN BLACK wird da ganz gewaltig die Bude rocken. Übrigens, auf unserem hoffentlich in Bälde erscheinenden METALLIANCE Volume 3 Samplers, bekommt ihr einen exklusiven Song der überaus begabten Steffi mit ihrer Band MISSION IN BLACK um die Ohren gehauen. Für all diejenigen, denen MISSION IN BLACK vielleicht noch nicht so viel sagt, gibt es hier ihren aktuellsten Video-Clip zu 'Oceans Of Blood' zu sehen. Viel Spaß! YouTube.

Bild von MATT BISCHOF





Quelle: Band Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: mission in black oceans of blood el puerto records steffi stuber