CANDLEBOX: Erste Europa-Tour seit 1996

Die US-Amerikanischen Rocker von CANDLEBOX kommen im Januar und Februar das erste Mal seit 1996 für ein paar Gigs nach Europa. Da Kevin Martin einer der charismatischsten Sänger der gesamten Rockszene ist und die Band heute in meinen Ohren noch besser ist als in den Neunzigern, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Als Lektüre empfehle ich die Rezension zu "Disappearing In Airports" und als Hörbeispiel sei die Single 'Vexatious' empfohlen:





Auf der Tour begleitet wird die Band von JEFF ANGELLS' STATICLAND (feiner Blues Rock) und dem Singer/Songwriter-Duo PETE RG aus Kalifornien, das ebenfalls zu überzeugen vermag.

Halt macht der Tross auf diesen Stationen auf dem europäischen Festland:

30 Jan Amsterdam, NETHERLANDS The Winston

31 Jan Paris, FRANCE Les Etoiles

02 Feb Ludwigsburg, GERMANY Rockfabrik

03 Feb Bochum, GERMANY Rockpalast

04 Feb Osnabrück, GERMANY Kleine Freiheit



Hier auch noch Hörproben zu den beiden Support-Bands.



JEFF ANGELL'S STATICLAND:



Und hier der Titelsong des aktuellen PETE RG-Albums "Tender Soul":