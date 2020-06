CANDLEMASS im Studiolivestream

Alle, die sich den schwedischen Doomstern seit Jahren oder seit eben erst verbunden fühlen: die violetten Kalender gezückt, den 03.07.2020 vermerkt. Denn dann wird die Band direkt aus dem Stockholmer Studio Gröndahl in der Zeit von 20 bis 22 Uhr ein Konzert spielen.

Anmelden dafür kann man sich direkt hier. Wenn das eine Alternative von Konzerten sind, bei dennen auch die Künstler etwas dabei einnehmen, so kann man das eigentlich nur begrüßen.

Aktuell ist CANDLEMASS beim Label Napalm Records unter Vertrag und "The Door To Doom" und die EP "The Pendulum" laufen, von denen beim ersten Live-Streaming-Konzert der Schweden bestimmt einiges gegeben wird.