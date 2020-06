VENOM PRISON: Oktoberwalze

VENOM PRISON kündigt für den 09.10.2020 ein neues Album mit dem Titel "Primeval" via Prosthetic Records an. Auf "Primeval" widmet sich die Band noch einmal ihren musikalischen Anfängen und präsentiert ihre frühen EPs "Defy The Tyrant" - die hier verarbeitet werden.

