CANDLEMASS spielt auf dem DYNAMO METALFEST, Bay Area Special

Wenn ein Festival wirklich Tradition hat, dann das Dynamo. Schon in den Achtzigern war das eine echte Bank und zog Mitte der Neunziger Jahre beinahe 120000 Headbanger. In diesem Jahr wird es erneut in Eindhoven stattfinden und zwar am 17. und 18. Juli. Zu dem Event wurde jetzt die erste Band bekannt gegeben, nämlich die skandinavischen Doomer CANDLEMASS.

Außerdem werden diese Bands spielen:

Freitag:

HEAVEN SHALL BURN

OBITUARY

JINJER

FLOTSAM & JETSAM

DRESS THE DEAD

Samstag:

Bay Area Interthrashional (Details folgen später)

CRADLE OF FILTH

EXODUS (mit spezieller "Bonded By Blood"-Show)

SEPULTURA

BEAST IN BLACK

DECAPITATED

MIDNIGHT

HEATHEN

Weitere Bands werden in Kürze folgen, mehr Informationen und Tickets gibt es auf dynamo-metalfest.nl.

Quelle: Dynamo Redakteur: Frank Jaeger Tags: candlemass dynamo metalfest 2020 cradle of filth exodus sepultura beast in black decapitated midnight heathen heaven shall burn obituary jinjer flotsam jetsam dress the dead