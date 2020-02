SONS OF SOUNDS und der 'Point Of No Return'

Passend zum heutigen Valentinstag beschenken uns die drei Brüder von SONS OF SOUNDS nicht nur mit ihrem heute via El Puerto Records erscheinenden neuen Longplayer "Soundsphära", sondern schieben auch noch sogleich einen sehr kurzweiligen Video-Clip zu dem Song 'Point Of No Return' hinterher. So stelle zumindest ich mir einen gelungenen Valentinstag vor. YouTube.