CANNIBAL CORPSE mit neuem Video und Tourdaten

Die US-Deather CANNIBAL CORPSE haben ein Video zu ihrem neuen Track 'Code Of The Slashers' veröffentlicht. Der Song wird auf dem neuen Studioalbum "Red Before Black" zu hören sein, das am 03.11.2017 veröffentlicht wird.

Das Video zu 'Code Of The Slashers' findet ihr hier.

Zudem hat die Band die Daten ihrer Europa-Tour angekündigt. Begleitet werden sie von ihren Landsleuten THE BLACK DAHLIA MURDER sowie von NO RETURN und IN ARKADIA (die beiden letzteren teilen sich die Tour).

Hier die Tourdaten:

Feb. 9 - Hannover, Germany - Musikzentrum

Feb. 10 - Copenhagen, Denmark - Vega

Feb. 11 - Gothenburg, Sweden - Sticky Fingers

Feb. 12 - Stockholm, Sweden - Klubben

Feb. 13 - Oslo, Norway - Parkteatret

Feb. 15 - Kolding, Denmark - Godset

Feb. 16 - Hamburg, Germany - Gruenspan

Feb. 17 - Geiselwind, Germany - Music Hall

Feb. 18 - Bochum, Germany - Matrix

Feb. 20 - Kassel, Germany - 130bpm

Feb. 21 - Prague, Czech Republic - Palac Aropolis

Feb. 22 - Bratislava, Slovakia - Majestic Music Club

Feb. 23 - München, Germany - Backstage

Feb. 24 - Magdeburg, Germany - Factory

Feb. 25 - Stuttgart, Germany - im Wizemann

Feb. 27 - Geneva, Switzerland - L'Usine

Feb. 28 - Milan, Italy - Live Club

Mar. 1 - Grenoble, France - Belle Electric

Mar. 2 - Toulouse, France - Le Metronum

Mar. 3 - Bilbao, Spain - Santana 27

Mar. 4 - Madrid, Spain - Penelope

Mar. 6 - Barcelona, Spain - Razzmatazz 2

Mar. 7 - St. Etienne, France - Le Fil

Mar. 8 - Caen, France - Cargo

Mar. 9 - Antwerp, Belgium - Trix

Mar. 10 - Köln, Germany - Essigfabrik

Mar. 11 - Eindhoven, Netherlands - Dynamo

Mar. 13 - Norwich, UK - Waterfront

Mar. 14 - Manchester, UK - O2 Ritz

Mar. 15 - Glasgow, UK - O2 ABC

Mar. 16 - Bristol, UK - Bierkeller

Mar. 17 - Nottingham, UK - Rock City

Mar. 18 - London, UK - O2 Forum Kentish Town

Mar. 19 - Dublin, Ireland - Tivoli*

Mar. 20 - Limerick, Ireland - Dolan’s Warehouse*

Mar. 22 - Belfast, Ireland - Limelight 2*

*= ohne The Black Dahlia Murder