CARE OF NIGHT setzt Liebe mit Krieg gleich

Das ist für eine AOR-Band mal eine gewagte Aussage, aber das am 23. November erscheinende Album der Band CARE OF NIGHT wird "Love Equals War" heißen. Der Nachfolger des 2015er Debütalbums "Connected" wird folgende Lieder enthalten:

1. Love equals War

2. Your perfection

3. She leads you on

4. All I got

5. Hit

6. Ivory Tower

7. Cold as my heart

8. Please don’t leave

9. We will find a way

10. At last