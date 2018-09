JEAN BEAUVOIR bringt

Volume zwei der Best-of-Retrospektive in neuer Abmischung des CROWN OF THORNS- und VOODOO X-Musikers Jean Beauvoir mit dem Titel "Rock Masterpieces Vol. 2" wird am 23. November erscheinen und folgende Lieder enthalten:

1. The Healer

2. Lost Cathedral

3. Live And Die

4. This Is Our House

5. Motorcycle Loretta

6. I Won’t Wait

7. A Lover Like You

8. Missionary Remedy

9. I’m On Fire

10. Never Went Down

11. Winterland

12. Same Song Plays On And On

13. Searchin’ For A New Light

14. Till the end

15. No You Don’t

16. Happy Birthday

Jean Beauvoir wird übrigens am 1. Dezember Headliner des HEAT-Festivals in Ludwigsburg sein.