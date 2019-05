CARNAL TOMB: Details zum neuen Album

Die Berliner Death-Metal-Band CARNAL TOMB wird am 26. Juli 2019 über Testimony Records ihr zweites Album "Abhorrent Veneration" veröffentlichen.



Dazu wurde nun neben der Tracklist und dem Cover auch eine erste Hörprobe bekannt gegeben. Das Cover-Artwork stammt von Skaðvaldur (Urðun).



Die Tracklist liest sich so:

1. Putrid Fumes

2. Abhorrent Veneration

3. Cryptic Nebula

4. Amid the Graves

5. Dissonant Incubation

6. Feeding Mold

7. Sepulchral Descent



Bei dem veröffentlichten Song 'Putrid Veneration' ist David Mikkelsen (UNDERGANG & PHRENELITH) am Start.

