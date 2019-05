HELL OVER HAMMABURG 2020: MIDNIGHT DICE bestätigt

Am 6. und 7.März 2020 steigt in der Hamburger Markthalle die achte Auflage des Festivals HELL OVER HAMMABURG. Dafür wurde jetzt eine weitere Band verpflichtet. MIDNIGHT DICE aus Chicago werden dort ihre erste Europa-Show spielen.



Im April 2017 veröffentlichte die Band SATAN´S HALLOW, eine junge Band aus Chicago, ihr Debütalbum. Auf dem Keep It True-Festival konnte die Band die Besucher begeistern. Doch das Glück dauerte nur kurz, denn der Bandgründer und Gitarrist Von Jugel zog in eine andere Stadt. Der Rest der Band – Sängerin Mandy Martillo, Gitarrist Steve Lethal, Bassist Jose Salazar sowie Drummer Patrick Gloeckle – beschloss daraufhin, unter dem Namen MIDNIGHT DICE weiterzumachen. Demnächst soll von der Band eine EP erscheinen.



Die Tickets sind ab 65,00 Euro zzgl. Gebühren ab sofort erhältlich.



Das aktuelle Programm liest sich so:



VISIGOTH (USA)

NIFELHEIM (S)

THE GATES OF SLUMBER (USA)

HAUNT (USA)

IMHA TARIKAT (D)

TRAVELER (CAN/USA)

ARGUS (USA)

JOSEPH THOLL (S)

BELLROPE (D)

HORNS OF DOMINATION (D)

MIDNIGHT DICE (USA)

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

