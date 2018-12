CARNATION auf Tour

Eine Death Metal-Walze rollt über unsere Gegend. CARNATION kommt mit SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH, THEOTOXIN und IRDORATH auf Tour:

26 Dec 18 Salzburg (AT) Rockhouse

27 Dec 18 Leipzig (DE) Hellraiser

28 Dec 18 Oberhausen (DE) Helvete

29 Dec 18 Arnhem (NL) Willemeen

30 Dec 18 Rotterdam (NL) Baroeg

31 Dec 18 Bern (CH) Graffiti

01 Jan 19 Parma (IT) Titty Twister

02 Jan 19 Retorbido (IT) Dagda Live Club

03 Jan 19 München (DE) Backstage

04 Jan 19 Weinheim (DE) Cafe Central

05 Jan 19 Graz (AT) Explosiv

Zum Einstimmen ist hier der Stream des gesamten aktuellen Albums "Abhorrence" von CARNATION: Youtube.