TV-Tipp: Traditioneller Konzerttag zu Silvester auf 3Sat

Same procedure as every year, James. Auch zum Jahreswechsel 2018/19 wird 3Sat wieder Konzertausschnitte senden. Rockfans werden dieses Mal vor allem morgens bis mittags mit FOREIGNER, MARILLION, YES, STEVEN WILSON, EVANESCENCE und U2 bedient. Die obligatorische Show der ROLLING STONES folgt nachmittags, und abends macht RAMMSTEIN Krach. Wer die härteste Kondition hat, kann sich am frühen Morgen des Neujahrstages noch GUNS N' ROSES geben. Online bei 3Sat ist die vollständige Programmübersicht einzusehen.

