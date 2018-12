CARNIFEX hat eine neue EP veröffentlicht

Das Scheibchen heißt "Bury Me In Blasphemy" und den Titelsong gibt es bereits online zum Anhören: Youtube.

Auf der EP sind vier Lieder vertreten:

01. Bury Me In Blasphemy

02. Head Like A Hole (NINE INCH NAILS Cover)

03. The Heretic Anthem (SLIPKNOT Cover)

04. Head Like A Hole (GOST Remix)

Physisch kann man die EP nur als Cassette kaufen, sonst nur digital. Wen dieser Blödsinn nicht abschreckt, hat die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern.