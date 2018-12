UNCLOUDED PERCEPTION veröffentlicht

Das Label Wormholedeath bezeichnet den Stil als Modern Metal, aber ich finde de stilistischen Ansatz als eher klassisch. Hört doch mal in 'Rise' rein und sagt mir in euren Kommentaren, ob ihr das als modern empfindet: Youtube.

Übrigens klingt modern immer negativ für mich, steht es doch sehr häufig für Kapellen mit Brüllaffen am Mikro. Dagegen finde ich UNCLOUDED PERCEPTION ziemlich gut. Auf dem Album "Districts", das am 21. Dezember digital veröffentlicht werden wird, werden folgende Lieder stehen:

1. Apocalypse

2. Kingdom of Blood

3. Rain

4. Sweet Maiden

5. Live

6. Rise

7. Never Ending Race

8. Circus

9. The Punisher

10. Turn the Tables

11. The Warming Cold