CARONTE: Tourdaten zum neuen Album

Die italienischen Okkult-Doomer von CARONTE werden im Dezember 2019 ihr neues Album "Cold Black Hearts" via Van Records veröffentlichen.



Dazu wird es dann Anfang des kommenden Jahres gemeinsam mit ENTHRONED und SCHAMMASCH auf Tour gehen.



Folgende Termine sind bestätigt:

02/01/2020 Viper Room Vienna , AT

03/01/2020 Club Seilerstraße, Zwickau, DE

04/01/2020 Hedon Zwolle, Zwolle, NL

05/01/2020 P60, Amstelveen, NL

06/01/2020 The Dome, Tufnell Park , London, UK

07/01/2020 Albert's Nottingham, Nottingham, UK

08/01/2020 Petit Bain, Paris, FR

09/01/2020 Kavka Zappa, Antwerp, BE

10/01/2020 MS Connexion Complex, Mannheim, DE

11/01/2020 Zwischenbau Rostock, Rostock, DE

12/01/2020 Nuke Club, Berlin, DE