Erik Schrody aka EVERLAST: Konzerttermine für November bestätigt

Erik Schrody aka EVERLAST wird im November mit seiner Band zurück nach Deutschland kommen.



Dabei wird es Solo-Material, Songs von HOUSE OF PAIN sowie Lieder des im vergangenen Jahr erschienenen Albums "Whitey Ford´s House Of Pain" auf die Ohren geben. Der Ticketverkauf startet ab 07.08.2019.



Folgende Termine sind bestätigt:



Fr. 08.11.2019 Stuttgart - Im Wizemann

Di. 12.11.2019 Bochum - Zeche Bochum

Di. 19.11.2019 Bremen - Modernes

Do. 21.11.2019 Leipzig - Täubchenthal

Quelle: Wizard Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: erik schrody everlast tour 2019 house of pain whitey fords house of pain