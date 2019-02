CELLAR DARLING: Videopremiere am Freitag mit Q&A

Diesen Freitag, am 15. Februar, präsentiert die Band - bestehend aus Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi - ein weiteres Kapitel aus "The Spell" - die dritte Single mit dem Titel 'Death'.



Das Video zu dem epischen Track wurde erneut von Costin Chioreanu erschaffen und feiert am Freitag um 15:00 Uhr seine Premiere über diesen Link:







Außerdem wird die komplette Band direkt im Anschluss an die Premiere unter demselben Link für eine Q&A-Session in den YouTube-Kommentaren online bereitstehen und live die Fragen von Fans beantworten.

Drummer Merlin Sutter verkündet: "Wir werden eine Stunde lang in der Kommentarfunktion mit euch feiern und versuchen so viele Fragen wir nur möglich zu beantworten - hier ist also Eure Chance, um mehr über den Song, das Video und das Album herauszufinden!"