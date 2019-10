CELLAR DARLING live mit FOREVER STILL und OCEANS

Endlich dürfen wir Anna Murphys CELLER DARLING mal als Headliner sehen! Die Schweizer haben ja mit "The Spell" ein ambitioniertes Konzeptwerk herausgebracht, und das es sich auf der Tour wohl hauptsächlich drehen wird. Doch auch das Debüt "This Is The Sound" ist wahrlich nicht von schlechten Eltern. Und vielleicht hören wir ja sogar Lieder von Annas Soloscheibe namens "Cellar Darling". Freunde von tollen Frauenstimmen werden sich obendrein sicher über FOREVER STILL im Vorprogramm freuen. Was ganz anderes ist dann aber der Opener OCEANS. Ob der Mix aus Death und Post Metal zu diesem Paket passt? Wir werden sehen, und zwar am:

18 OKT 2019 Düsseldorf (DE) The Tube

20 OKT 2019 Frankfurt (DE) Nachtleben

23 OKT 2019 München (DE) Backstage

26 OKT 2019 Leipzig (DE) Hellraiser

29 OKT 2019 Hamburg (DE) Headcrash

07 NOV 2019 Köln (DE) MTC

Weitere eurpäische Tourdaten findet ihr auf der Facebookseite der Band.

