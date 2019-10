MISTER MISERY ist 'Alive'

Heute ist das Debütalbum der schwedischen Band unter dem Titel "Unalive"erschienen, da liegt das dritte Video aus dem Album vor. Hier ist 'Alive': Youtube.

Das Album gibt es mittlerweile überall zu kaufen und live wird MISTER MISERY als Opener für BEYOND THE BLACK in Kürze zu sehen sein:

10.10.2019 AT Dornbirn Conrad Sohm

11.10.2019 DE München Backstage

12.10.2019 CH Zürich Komplex 457

13.10.2019 AT Wien Szene

15.10.2019 DE Stuttgart LKA Longhorn

16.10.2019 DE Saarbrücken Garage

18.10.2019 DE Berlin Astra

19.10.2019 DE Leipzig Hellraiser

20.10.2019 DE Hamburg Große Freiheit 36

22.10.2019 DE Hannover Capitol

23.10.2019 DE Oberhausen Turbinenhalle 2

25.10.2019 DE Geiselwind Music Hall

26.10.2019 DE Köln Live Music Hall

27.10.2019 DE Wiesbaden Schlachthof

29.10.2019 UK Bristol Exchange

30.10.2019 UK Manchester Rebellion

31.10.2019 UK London Bosten Music Room

01.11.2019 NL Endschede Metropol

02.11.2019 FR Paris Petit Bain