CELLAR DARLING starten

Auch die Schweizer Band CELLAR DARLING ist von der Coronavirus-Pandemie betroffen und hat mit Konzertabsagen zu kämpfen. Aus diesem Grund hat sich die Band entschieden, eine Kampagne zu starten. In dieser stellen sie exklusive Inhalte direkt von Zuhause und ihren Proberäumen für ihre Fans bereit, einschließlich einer Live-Stream Performance im Soundfarm Studio in Luzern.



Die Kampagne, die am 05. April mit einer Live-Q&A-Session starten wird, ist unter folgendem Link zu finden. Der Live-Stream wird am 03. Mai um 20:00 Uhr starten. Die Fans können die Performance unter diesem Link ansehen. Während der Kampagne können Fans mit Spenden für die Band einen Beitrag leisten. Der Stream selbst ist ein "Pay-What-You-Want" und wird auch kostenlos verfügbar sein, für die, die sich keine Spenden leisten können.



Die Band kommentiert: "Wir wollen nicht um den heißen Brei herumreden: wir brauchen eure Hilfe. Die kürzliche Absage unserer Europa Tour folgt der Absage von der Tour im Februar und März. Das bedeutet, dass wir so, wie viele Künstler und Selbstständige auch, massive Ausgaben zu tragen haben und für mindestens drei Monate keinerlei Einkommen haben. Aber nicht nur Künstler leiden darunter, sondern ihr alle. Das Leben von uns allen wird stark beeinflusst und wir glauben, es ist an der Zeit für ein bisschen positive Ablenkung. Deshalb richten wir uns jetzt in Annas Studio ein und werden am 03. Mai 2020 für euch in euren Wohnzimmern spielen!



Wir haben uns auch ein paar Sachen einfallen lassen, um die Wartezeit bis dahin ein wenig zu verkürzen, da Kreativität sowieso unsere Stärke ist. Wir werden am 5. April eine "Lockdown"- Seite einrichten, auf der wir unter anderem Solo-Performances, Playthroughs, Interview uns vieles mehr posten werden- wir nehmen vielleicht sogar einige Vorschläge an...



Lasst uns das Beste aus einer schlechten Situation machen, indem wir zusammen etwas Positives teilen: Zuhause rocken!"

