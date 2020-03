AXEL RUDI PELL mit weiterem Vorgeschmack auf das neue Album!

AXEL RUDI PELL hat mit 'Wings Of The Storm' eine neue Digital-Single veröffentlicht. Der Song stammt auch vom kommenden Studioalbum "Sign Of The Times". Das Album erscheint jetzt am 08. Mai 2020 (Achtung neuer VÖ Termin) über SPV/Steamhammer.



Hört euch 'Wings Of The Storm' hier an:





Die für Mai 2020 geplanten Termine zum ersten Teil der Tour wurden auf 2021 verlegt. Die Daten für Herbst 2020 stehen noch:



15.10. DE-Bremen - Aladin

16.10. DE-Dresden - Tante Ju

20.10. AT-Wien - Szene

21.10. DE-Nürnberg - Hirsch

23.10. DE-Memmingen - Kaminwerk

24.10. DE-Erfurt - Central

27.10. DE-Aschaffenburg - Colos-Saal

28.10. DE-Stuttgart - LKA Longhorn

30.10. CH-Pratteln - Z7

01.11. DE-Bochum - Zeche