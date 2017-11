Übermorgen am 01.12.2017 erscheint über David T. Chastains eigenes Label Leviathan Records eine remasterte Neuauflage zum 30. Jubiläum des 1987er-Albums "The 7th of Never" mit dem Titelzusatz "30 Years Heavy", die aktuellen Anforderungen an einen guten Sound genügen soll. Offenbar hat David mit CHASTAIN das Hobby für sich entdeckt, Alben in allerlei verschiedenen Versionen zu veröffentlichen, wie dies ja auch mit den letzten beiden Werken "We Bleed Metal" und "Surrender To No One" ausgiebig geschehen ist. Ob es die neue Nimmersiebte nur als Download auf Amazon Music geben wird, oder ob auch physischer Tonträger erscheint, darüber schweigen sich David Chastain und Leviathan Records gleichermaßen aus. Da es jedoch zuletzt erst 2010 das gelungene Divebomb-Remaster des Albums gab, hält sich unsere Anspannung dann aber doch in Grenzen.



Quelle: David T. Chastain über Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: chastain the 7th of never remaster