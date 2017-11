EYNOMIA: US-Symphoniker bei Pure Legend Records

Am 26.01.2018 wird uns das Erzgebirgslabel Pure Legend Records mit dem EYNOMIA-Debütalbum "Break Free" eine neue Metalsymphonie auftischen, und vorbestellen könnt ihr im Webshop nach Labelangaben schon ab 12.01.2018.

Bei EYNOMIA handle es sich um eine Band aus den USA, genauer gesagt aus Minneapolis, die sich symphonischen Rock- und Metaltönen im Fahrwasser von FIFTH ANGEL über SYMPHONY X bis hin zu QUEENSRYCHE widme und besonders mit ihrer Sängerin Phyllis Rutter glänze. Außerdem mit an Bord sind Gitarrist Chris Bickley (CHRISTINE OHLMANN BAND, THUNDERHEAD), Bassist Mike LePond (SYMPHONY X, SILENT ASSASSINS, HEATHEN'S RAGE), Jimmy Pitts (CHRISTIAN MUENZER BAND, FOUNTAINHEAD) an den Tasten und Schlagwerker Gaetano Nicolosi (RON KEEL BAND). Das bunte Coverartwork stammt von Timo Wuerz.

http://www.facebook.com/eynomiaband/