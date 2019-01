CHILDREN OF BODOM: Neuer Trailer online!

"Hexed", das neue Album der Finnen erscheint am 8. März 2019 via Nuclear Blast. In einem brandneuen Video spricht CHIDREN OF BODOM Frontmann Alexi Lahio über die Lyrics.



Er kommentiert:

"Die Texte stammen aus dem realen Leben, es sind echte Gefühle. Ich muss alles negative in mir irgendwie freilassen. Es ist eine Art Ventil. Die Texte sind der einfachste und sichereste Weg für mich, sie rauszulassen. Ich verwandele jedes negative Gefühl in mir in Musik und Lyrics - somit entsteht daraus letztlich dann doch etwas positives!"





