BEHEMOTH: Neues Video zum Tourstart

Passend zum morgigen Tourstart gibt es ein neues Video von BEHEMOTH zu dem Song 'Ecclesia Diabolica Catholica' vom aktuellen Album "I Loved You At Your Darkest".





"Ecclesia Diabolica Evropa 2019 e.v."

BEHEMOTH

AT THE GATES

WOLVES IN THE THRONE ROOM



10.01. D Frankfurt - Batschkapp

11.01. D Munich - TonHalle

12.01. CZ Prague - Forum Karlín

13.01. A Vienna - Arena *SOLD OUT*

15.01. CH Zurich - Komplex 457

16.01. I Milan - Alcatraz

17.01. F Lyon - Le Transbordeur

18.01. E Barcelona - Razzmatazz

19.01. E Madrid - Sala Riviera

21.01. F Toulouse - Le Bikini

22.01. F Paris - Bataclan

23.01. D Oberhausen - Turbinenhalle

24.01. D Berlin - Huxleys Neue Welt

25.01. DK Copenhagen - Vega

26.01. S Stockholm - Annexet

27.01. N Oslo - Rockefeller Music Hall

29.01. FIN Helsinki - The Circus

30.01. FIN Tampere - Pakkahuone

01.02. D Hamburg - Große Freiheit 36

02.02. NL Utrecht - TivoliVredenburg (Ronda)

03.02. B Brussels - Ancienne Belgique

04.02. LUX Esch-sur-Alzette - Rockhal

06.02. UK Bristol - Motion

07.02. UK Birmingham - O2 Institute

08.02. UK London - O2 Forum Kentish Town

09.02. UK Manchester - O2 Ritz *SOLD OUT*

10.02. IRL Dublin - Vicar Street

11.02. UK Glasgow - Queen Margaret Union