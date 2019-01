CHILDREN OF BODOM: Neuer Trailer veröffentlicht!

"Hexed", das neue Album der Finnen erscheint am 8. März 2019 via Nuclear Blast. In einem brandneuen Video erzählt uns CHIDREN OF BODOM Frontmann Alexi Lahio interessante Details zum Titel und zum Coverartwork.







"Hexed" könnt ihr bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellen, oder auch direkt im Bandshop.

