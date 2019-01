CHILDREN OF BODOM: Neuer Trailer zu

In einem neuen Videotrailer ezählt uns CHILDREN OF BODOM Frontmann etwas über die musikalische Ausrichtung von "Hexed".

Alexi Laiho kommentiert:

"Es ist die erste Platte mit unserem neuen Gitarristen Daniel. Es hat sehr viel Spass gemacht mit ihm zu arbeiten, weil er sehr begeistert und hungrig darauf war, bei der Platte involviert zu sein. Ich liebe seine Begeisterung dafür. Er rief mich an und überschüttete mich mit Ideen. Ich sagte ihm: "Ja, lass uns treffen und zusammen jammen." - wenn ich darüber nachdenke, gab es das schon lange nicht mehr. Wir haben einfach zusammen gespielt und so sind viele gute Ideen und Riffs enstanden. Es hat viel Spass gemacht und sich letzendlich auch gelohnt!"



"Hexed" erscheint am 8. März und im Nuclear Blast Shop vorbestellen, oder auch direkt im Bandshop.