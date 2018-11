CHILDREN OF BODOM: Neues Album im März 2019

Das zehnte Studioalbum der finnischen Melodic Death Metaller CHIDREN OF BODOM mit dem Titel "Hexed" ist für eine Veröffentlichung am 8. März 2019 via Nuclear Blast angekündigt.



COB Frotmann Alexi Laiho kommentiert:

stehen. Aber es ist auch ziemlich krasser Scheiß auf der Platte, fast progressiv oder zumindest technical. Es gibt bestimmte Melodien auf dem Albu"Leute sagen, dass das Album generell eingängiger ist. Ich habe darüber nachgedacht, vielleicht sind die Songstrukturen beim ersten Hören leichter zu verm, die aus Jazzsongs stammen könnten, obwohl sie bei uns natürlich komplett Metal sind (lacht). “



"Für mich ist es immer sehr schwierig, unsere eigene Musik zu beschreiben," so Bassist Henkka Blacksmith, "In gewisser Weise fühlt es sich immer vertraut an, aber das neue Zeug überrascht mich immer wieder. Es ist typisch Bodom, wobei wir manche Sachen so vielleicht noch nie zuvor gemacht haben. Jemand meinte, dass es eine ähnliche Atmosphäre hat wie auf "Follow the Reaper". Ich weiß es nicht. Jedenfalls taten wir uns wirklich schwer, die Songs für die beiden Videos auszuwählen. Ich denke, das ist ein positives Problem."



"Hexed" wurde wieder, mit Ausnahme der Keyboards, in den Danger Johnny Studios (Finnland) zusammen mit Mikko Karmila (I Worship Chaos, Halo Of Blood, Hatebreeder, Follow the Reaper & Hate Crew Deathroll) aufgenommen, der das Album gemeinsam mit der Band produzierte. Janne Wirman nahm die Keyboards in den Beyond Abilities Studios auf. Gemixt und gemastert wurde die Platte in den Finnvox Studios in Helsinki.



Das außergewöhnliche Album-Cover wurde dieses Mal von Denis Forkas (www.denisforkas.com) erstellt.







Henkka kommentiert: "Ich wollte schon seit einigen Jahren eine andere Herangehensweise bei unserem Cover. Wir sind so an digitale Kunst gewöhnt, dass es wirklich schwer ist, etwas anderes zu machen. Das Cover mit dem Computer zu machen ist sicher und bequem. Aber diesmal waren wir uns alle einig, dass wor es "oldschool" versuchen wollen. Wir fanden diesen coolen Kerl und gaben ihm einfache Anweisungen. Das Cover muss lila sein und der Reaper muss zentral sein. Ein halbes Jahr später bekamen wir seine Arbeit, und nach ein paar kleinen Änderungen hatten wir das Cover von Hexed. Es unterscheidet sich sehr von dem, was wir gewohnt sind, selbst der Reaper sieht anders aus, aber gleichzeitig ist er sehr unheimlich.“



Die Trackliste liest sich wie folgt:



1. The Road

2. Under Grass and Clover

3. Glass Houses

4. Hecate’s Nightmare

5. Kick in the Spleen

6. Platitudes and Barren Words

7. Hexed

8. Relapse (The Nature of My Crime)

9. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

Bonus:

12. I Worship Chaos (live)

13. Morrigan (live)

14. Knuckleduster (remix)



Der Vorverkauf von "Hexed" startet am 07. Dezember 2018. An diesem Tag wird auch die erste Single zum neuen Album veröffentlicht. Passend dazu spielt die Band am 07. und 08. Dezember als Headliner auf dem Christmas Bash Festival in Geiselwind und dem Ruhrpott Metal Meeting in Oberhausen.



COB Tourdates:



2018:

07.12. D Geiselwind - Christmas Bash

08.12. D Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting



2019:

13. - 16.06. A Nickelsdorf - Nova Rock

21.06. B Dessel - Graspop Metal Meeting

03. - 06.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air

04. - 07.07. E Barcelona - Rock Fest

11. - 13.07. A Leoben - Area 53 Festival

09.08. UK Derby - Bloodstock Open Air

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: children of bodom hexed