BOOZE CONTROL mit neuem Album

BOOZE CONTROL war eine der großen Positiv-Überraschungen auf dem "Trveheim"-Festival 2017. Um so besser, dass die Jungs über Gates Of Hell Records am 22.02.2019 ein neues Album auf den Markt bringen. "Forgotten Lands" soll das vierte Studio-Album heißen.

Das feine Coverartwork von "Keep It True"-Cover-Spezialist Dimitar Nikolov könnt ihr hier auch schon sehen.

Weitere Informationen werden wir folgen lassen, ebenso eine Rezension.