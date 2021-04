CHRIS BAY spielt kostenlose Live Stream Show am 03. April!

Chris Bay, die Stimme und der Bandleader von FREEDOM CALL, spielt am Samstag den 03. April um 20.00 Uhr eine "Solo & Akustik" Show als LIVE STREAM.



In einer ganz speziellen Atmosphäre spielt Chris Songs von seinem Soloalbum "Chasing The Sun" und verschiedene Songs von Freedom Call auf seiner Akustikgitarre. Auch wird er einfach ein bißchen über das Leben, seine Leidenschaften und persönliche Ansichten plaudern.



Der Stream ist "For Free", aber man freut sich über freiwillige Spenden an das Produktionsteam und den Künstler.



Das Ganze kann man sich hier auf YouTube anschauen:







Im letzten Jahr hat Chris einen neuen Song veröffentlicht: 'In The House Of Broken Love' wo ihr das Video dazu hier sehen könnt:









Die Single ist erhältlich auf allen digitalen Plattformen aber auch als Bundle exklusiv im Steamhammer Shop.

