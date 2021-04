KALANDRA hat Livevideo zu 'Slow Motion' geteilt

Die norwegische Alternative-Pop-Rock-Band hat heute ihr Video zu 'Slow Motion' online gestellt, welches letzten Sommer im Rahmen des digitalen Mittsommerfestivals von Midgardsbløt in der Gildehallen von Borre, Norwegen aufgenommen wurde. Der Song stammt vom Album "The Line", das am 23.10.2020 veröffentlicht wurde. KALANDRAs Sängerin Katrine Stenbekk war zudem am letzten Freitag bei der Ausstrahlung des Release-Konzertes zu "Kvitravn" von WARDRUNA zu sehen und zu hören.

Quelle: YouTube Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: kalandra slow motion the line album single video 2021 2020 alternative pop rock katrine stenbekk midgardsblt midgardsblot mittsommer festival borre wardruna kvitravn release konzert