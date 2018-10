CHROME DIVISION: Erster Albumtrailer veröffentlicht

Nach fünf Studio Alben und dem diesjährigen 15. Jubiläum der Band, haben die Norweger um DIMMU BORGIRs Shagrath beschlossen, die Band nach "One Last Ride" zu Grabe zu tragen. Das neue und damit auch letzte Album von CHROME DIVISION erscheint am 16. November über Nuclear Blast. Auf diesem wird quasi als besonderes Abschiedsgeschenk der zurückgekehrte erste Sänger Eddie Guz nochmals zu hören sein.



Die norwegischen Rocker haben jetzt ein Albumtrailer veröffentlicht, in dem Leadgitarrist Mr Damage über das Songwriting und die Aufnahmen der aktuellen Single 'Walk Away In Shame' spricht.







Das komplette Lyrik Video zu 'Walk Away In Shame' seht ihr hier:

